«Конец приближается: стоит вопрос о полном уничтожении Украины» – Макгрегор

Максим Столяров.  
23.04.2025 22:59
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Только немедленное принятие условий Путина может спасти Украину от страшной кончины.

Об этом на канале «Deep Dive» заявил полковник американской армии в отставке, планировщик ряда военных кампаний ВС США Дуглас Макгрегор, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Только немедленное принятие условий Путина может спасти Украину от страшной кончины. Об этом на...

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«Украинцы, независимо от того, говорят они об этом публично или нет, находятся на грани. Они скоро должны принять какое-то решение.

Я думаю, что президент Трамп объявит о своей готовности уйти. Это ставит Зеленского в трудное положение, потому что европейцы не могут обеспечить ему поддержку, в которой он нуждается», – сказал Макгрегор.

«Мы явно приближаемся к концу. Конечно, украинцы знают о наращивании российской военной мощи. Я уверен, что они это не упустят, они знают, к чему это приведет, они не могут это остановить.

Но я думаю, что президент Путин предлагает возможность избежать полного уничтожения. Вот к чему все сводится, вот что он имел в виду», – подытожил полковник.

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