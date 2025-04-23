Только немедленное принятие условий Путина может спасти Украину от страшной кончины.

Об этом на канале «Deep Dive» заявил полковник американской армии в отставке, планировщик ряда военных кампаний ВС США Дуглас Макгрегор, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украинцы, независимо от того, говорят они об этом публично или нет, находятся на грани. Они скоро должны принять какое-то решение.

Я думаю, что президент Трамп объявит о своей готовности уйти. Это ставит Зеленского в трудное положение, потому что европейцы не могут обеспечить ему поддержку, в которой он нуждается», – сказал Макгрегор.