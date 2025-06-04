Украине было лучше в те времена, когда она находилась в составе России.

Такие резкие заявления озвучила в своем блоге уехавшая на Запад киевлянка Екатерина Росман, тут же оказавшаяся в центре скандала на Украине, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Когда Украина была под Россией, мне кажется, Киев проживал одно из лучших своих времен. Да и в целом, Украина. Я не понимаю, в какой момент украинская власть решила, что Америка нам даст больше, чем давала Россия. В начале войны я была абсолютно против России, очень громко об этом заявляла, но сейчас, когда все видится, как оно есть на самом деле, – друзья, ну это же абсолютный п…ц. Киев сейчас – это ужас, это как потасканная бл@дь. Дочь, о которой мы думали, что она – наш бриллиант, сейчас по факту – потасканная бл@дь», – заявила Росман.

Ожидаемо бывшие земляки не простили такие слова– в адрес девушки пошел поток оскорблений с угрозами добиться депортации обратно на Украину. Спустя время она опубликовала видео с извинениями, но уже на украинском языке.