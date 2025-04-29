Киев истерично призывают выйти из переговоров с Трампом, а Франция созывает Совбез ООН по Украине

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Очень похоже на то, что интрига с принятием предложенного мирного плана Трампа по Украине близка к своей развязке. Уже в дижайшие дни станет ясно – либо прекращение огня на озвученных условиях состоится, либо будет в очередной раз сорвано, после чего США, как и угрожали, выйдут из мирных переговоров.

Как уже сообщал «ПолитНавигатор», целый ряд влиятельных западных СМИ внезапно в один голос разразился алармистскими публикациями со схожим набором тезисов и призывом не принимать предлагаемый Трампом план, как «смертельно опасный» для Украины.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

В дополнение к этому британская газета Financial Times подталкивает Киев и европейцев к мысли, что Украине вообще нет смысла договариваться с Трампом. Поскольку президент США лишь «ищет предлог» выйти из переговоров по Украине.

«Возможно, он использует незначительный прогресс в переговорах как «предлог» для того, чтобы заявить, что его работа выполнена», – говорится в материале FT.

Британскую газету настораживает то, что Трамп «слишком торопится заключить соглашение, что может привести к большим уступкам Путину».

«Трамп готов воспользоваться любым прорывом на этой неделе. Эта неделя и этот прорыв будут знаменовать его первые 100 дней у власти — даже если это не будет долгосрочным решением», – сообщает издание со ссылкой на своих конфидентов в Вашингтоне.

«Некоторые элементы действительно хороши, но проблема в нетерпеливости, с которой это делается», – утверждает источник FT.

В связи с этим, утверждает газета, в ЕС «все больше задумываются над тем, чтобы поступить правильно, а не так, как хочет Трамп».

На этом фоне тревожным звоночком стало сообщение МИД Украины в соцсети. Как заявляет ведомство – Франция созвала на сегодня заседание Совбеза ООН по Украине, на правах его постоянного члена с правом вето. Заседание состоится в 23:00 по Киеву.

«Глава МИД Андрей Сибига призвал членов Совбеза выразить свою решительную поддержку шагам Украины к миру, четко осудить эскалацию террора России против гражданских людей и занять принципиальную позицию по необходимости усиления давления на Москву», – говорится в сообщении.

В связи с этим будет симптоматично, как на этот раз поведет себя представитель США в Совбезе. В предыдущие разы представители Штатов в ООН голосовали против антироссийских резолюций. Мотивировалось это нежеланием осложнить переговорный процесс. Какую отмашку даст своим дипломатом сейчас – интрига.

В то же время в российской экспертной среде разгоняются тезисы о неприемлемости целого ряда пунктов сделки Трампа – в частности, по ЗАЭС. А глава МИД РФ Лавров в опубликованном на сайте ведомства переводе интервью бразильской газете O Globo Россия поставила свои условия мирного урегулирования на Украине. И они противоречат плану Трампа

Министр иностранных дел Сергей Лавров еще раз напомнил об условиях России на мирных переговорах по Украине, часть из которых противоречит ряду пунктов плана Трампа. В частности, Россия настаивает на международном признание своих новых регионов и «демилитаризация» Украины. Также Лавров отверг предложение о передаче США контроля над Запорожской АЭС.