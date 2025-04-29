Politico паникует: мирная сделка Трампа – это конец власти Зеленского
Западные СМИ предприняли еще одну атаку на планы замирения в Украине. Politico утверждает, что мирная сделка Трампа, скорее всего, станет концом правления Зеленского.
По оценкам издания, такая сделка приведёт Украину к «политическому хаосу», поскольку уступка территории, вероятнее всего, потребует внесения поправок в Конституцию и проведения выборов и референдума.
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Газета называет сделку по Украине «уродливой» и призывает Киев не подписывать ее, а Европу – не поддерживать.
«Без гарантий безопасности со стороны США и твердой «стратегии дикобраза», направленной на то, чтобы Киев был хорошо вооружен, эта сделка станет лишь промежуточным пунктом в попытке Путина подчинить себе страну», – говорится в публикации.
В публикации повторяются тезисы о том, что Трамп якобы «подыгрывает» Москве:
«С момента вступления в должность Трамп запугивает Зеленского, обвиняя его в войне, в то же время играя гораздо более вежливо с гораздо менее уязвимым российским лидером, который фактически начал конфликт. Виткофф, со своей стороны, с удовольствием повторял тезисы Кремля и лирически восторженно отзывался о том, как Путин молился за Трампа, узнав о покушении на его жизнь в июле прошлого года»
«Нет никаких сомнений в том, что это ужасная сделка для Украины. Кровопролитие может прекратиться, но Киев не только выйдет из этой жестокой войны расчлененным, но и не будет иметь надежных гарантий безопасности, поскольку Вашингтон отказывается поддерживать европейцев. Никакой ответственности за военные преступления России не будет, как и никакой четкой компенсации от Москвы, насколько нам известно, за нанесенный ущерб. (Хотя последнее включено в текст, нет никаких объяснений того, откуда возьмутся деньги и сколько)», – убеждает газета.
Издание делает вывод, что продвигаемая сейчас администрацией Трампа стратегия – совсем не та, которую продвигал еще совсем недавно отодвинутый от украинского направления спецпосланник Келлог:
«Вряд ли это та стратегия «мира через силу», которую все больше отодвигает на второй план специальный посланник Трампа по Украине Кит Келлог: «Мы говорим украинцам: «Вы должны сесть за стол переговоров, и если вы не сядете за стол переговоров, поддержка со стороны Соединенных Штатов иссякнет». И вы говорите Путину: «Он должен сесть за стол переговоров, и если вы не сядете за стол переговоров, то мы дадим украинцам все, что им нужно, чтобы убить вас на поле боя», — сказал Келлог.
Но только половина этого уравнения была реализована. Украина – единственная сторона, которая идет на уступки. Кроме того, это будет первый случай в послевоенной истории, когда европейские границы будут перекроены силой оружия, что само по себе является плохим прецедентом», – отмечается в материале.
Также издание признает, что «некрасивая сделка» была предсказуема, и критикует Запад за боязнь и нерешительность.
«Как только Запад решил бояться, мантра «столько, сколько потребуется» всегда вызывала подозрения, как и частое утверждение о том, что никто не должен подталкивать Украину к переговорам, потому что кто платит, тот и заказывает музыку. Обещание членства в НАТО также было глупостью, поскольку было ясно, что Москва никогда этого не допустит.
Слишком много надежд возлагалось на экономические санкции, которые никогда не могли заставить Россию подчиниться. Кроме того, война на истощение всегда была на руку России, тем более что не было никаких шансов, что западные союзники вступят в войну в качестве воюющих сторон.
Короче говоря, некрасивая сделка была предсказуема. Если вы десятилетиями сокращаете свои вооруженные силы и производство оружия, не проводите обязательные красные линии и не задаете трудных вопросов, прежде чем давать обещания, то вот что происходит», – говорится в статье.
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