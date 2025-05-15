«Хочется спросить, а ты кто?» – аферист Кох разозлился на петуха Макрона

Вадим Москаленко.  
15.05.2025 17:30
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, ЕС, Общество, Политика, Россия, Санкции, Украина, Франция


Угрозы президента Франции Эммануэля Макрона в отношении России оказались блефом и профанацией.

Об этом сбежавший в Германию экс-вице-премьер РФ, иноагент и аферист Альфред Кох заявил в интервью нежелательной в России организации «Форум свободной России», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Угрозы президента Франции Эммануэля Макрона в отношении России оказались блефом и профанацией. Об этом...

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«Вот я искренне Макрона не понимаю. Вот он сказал, что если Путин не согласится на 30-дневный перемирие, немедленно введем санкции. Хочется спросить, а ты кто? Ты что, руководитель Евросоюза, что ли? Ты же собираешься санкции-то от Евросоюза ввести? У тебя есть на это полномочия – делать заявление от лица Евросоюза?

Ты президент Франции, ну так и говори от имени Франции. Все, что от имени Евросоюза ты говоришь – там есть страны, которые не собираются никакого пакета санкций вводить против России. Как вы собираетесь это вето преодолевать? Но потом, больше того, выясняется, что никакого пакета санкций-то нет.

Так чего ж ты тут грозишь ультиматумом? Если у тебя еще ничего нет, чем ты ответишь?», – негодовал Кох.

Он подчеркнул, что при этом и сами обещанные санкции смехотворные, и едва ли кого-то в России испугают.

«И потом, что в этом пакете? Добавили кораблей в теневой флот, и еще на какое-то количество физических лиц распространят персональные санкции. Ай-яй-яй, ну после этого Россия точно рухнет. Вот и весь ультиматум», – жаловался либерал.

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