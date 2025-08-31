«Каждый может оказаться на месте Парубия» – полковник СБУ боится не выжить
Зеленский фактически разрушил правоохранительную систему, поэтому политические убийства будут происходить чаще.
Об этом в интервью украинскому публицисту Сергею Смальчуку заявил полковник СБУ Роман Червинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Воронина ликвидировали, и мы сегодня не знаем, кто заказчик, и какой мотив. Мы не показали, что наша страна настолько сильна, что она может поймать этих преступников, и посадить в тюрьму. И они были бы как наглядный пример наказания.
Ведь преступник был в шлеме, и мы даже не знаем лица того, кто убил Андрея. Представьте себе – вы находите преступника, даже есть какие-то доказательства, но он говорит, что это не он. И как доказывать, что всё-таки он?
Ведь на месте преступления не осталось отпечатков. Если не будет найдено орудие убийства, то очень сложно будет доказать. Тем более что Львов окружён лесами, там наверняка подготовлены схроны, и он может просто пересечь границу», – сказал Червинский.
Он пожаловался, что при Зеленском украинская правоохранительная система фактически перестала работать, и не раскрываются даже более простые дела.
«Зеленский превратил правоохранительную систему в аппарат по сохранению своего спокойствия. СБУ борется с НАБУ, полиция – с политическими оппонентами. И все забыли цель своего существования. Сейчас в правоохранители идут просто заработать денег.
Но я хотел бы верить, что убийцу всё-таки найдут, иначе все мы теряем надежду в завтрашний день. Мы все можем завтра оказаться на месте Андрея, и никто даже не найдёт, кто это совершил», – переживает укро-полковник.
|Пн
|Вт
|Ср
|Чт
|Пт
|Сб
|Вс
|« Август
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: