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Убийство высокопоставленного СБУшника Ивана Воронина в Киеве было не первой ликвидацией украинских террористов – просто Киев пытается скрывать такие случаи.

Об этом на канале «Спецпроекты» заявил полковник СБУ Роман Червинский, ориентирующийся на лагерь Петра Порошенко (признан террористом и экстремистом в РФ) и попавший в опалу при Зеленском, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«СБУ пытается спрятать эти проблемы и упущения. В апреле 2025 года было покушение точно такого же характера на сотрудника Сил специальных операций подразделения по проведению специальных действий на оккупированных и российских территориях. То есть, то же самое, чем занимался Иван Иванович. Тогда тоже человек подошёл сзади, когда он, выйдя из спортзала, клал спортивную сумку в багажник автомобиля, и в упор совершил выстрел из пистолета», – сказал Червинский.