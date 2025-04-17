Каспаров обозвал Байдена и призвал Трампа перекрыть России Северный морской путь

Елена Острякова.  
17.04.2025 16:25
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Госизмена, Дзен, Иноагенты, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина, экстремизм


Запад до сих пор не занял принципиальной позиции по конфликту на Украине.

Об этом бывший шахматист, иноагент Гарри Каспаров заявил в интервью нежелательной в России организации «Форум свободной России», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Запад до сих пор не занял принципиальной позиции по конфликту на Украине. Об этом...

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«Надо помнить, что эта война, которая идет четвертый год, идет потому, что предшественник Трампа, трусливый, маловменяемый Байден, который и в свои лучшие годы не отличался большой смелостью, довел ситуацию до того, что Украина вынуждена была заплатить огромную цену…

Которую можно было бы не платить, если бы в 2022-23 годах Запад занял принципиальную позицию: мир достигается за счет разгрома агрессора. Украина должна победить, путинская Россия должна проиграть. Этого никто так и не сказал!», – причитал Каспаров.

Он предложил Западу ряд мер для «победы над Россией».

«Вроде как они к этому склоняются, но все равно категорического утверждения о том, что в этой войне мы, свободный мир, включая Украину, должны победить, по-настоящему еще не прозвучало. Если бы это прозвучало, давно бы были деньги конфискованы, послы отозваны, перестали бы танкеры ходить через Северный морской путь!», – сетовал русофоб.

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