Израиль обострил дефицит украинской ПВО
Разгоревшийся на Ближнем Востоке конфликт между Израилем и Ираном отвлекает мировое внимание от Украины и лишает ее части ресурсов. Речь идет как минимум об американских противоракетах для комплексов «Патриот», которые вместо Украины будут перенаправлены Израилю.
Об этом в эфире видеоблога эстонского журналиста Олега Беседина заявил бывший депутат Верховной рады, политик Олег Царев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Зеленский выступил с тем, что 20 тысяч ракет, которые были предназначены Украине, о которых он договаривался с Байденом, ракет для ПВО, отправлены в Израиль. При этом, буквально вчера, Хегсет, министр обороны, он кстати один из самых лояльных к России, выступает за прекращение войны на Украине, выступает за прекращение финансирования Украины, заявил о том, что он забирает ПВО на Украине и отправляет его в Израиль. Многие посчитали, что прямо физически забирают систему «Пэтриот», их перемещают из Украины в Израиль.
На самом деле, я уверен в том, что речь шла об этих 20 тысячах ракет. Причём, ракет нужно много, да. Мы видим последние заявления Израиля о том, что конфликт будет продолжаться долго. Да, действительно, для Соединённых Штатов они все время работают над тем, чтобы украинский конфликт перешел в отряд региональных, желательно прекратился, но если не прекратился, то ему не уделяли столько внимания», – заявил Царев.
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