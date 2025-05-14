Исторический позор: Черногория предательски выступила за принятие Косово в Совет Европы

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На заседании Комитета министров Совета Европы Черногория стала одним из четырнадцати государств, выступивших с инициативой принять отторгнутое от Сербии Косово в состав этой организации.

Тем не менее включить этот вопрос в повестку дня не получилось, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Предательскую инициативу поддержал глава МИД Черногории бошняк Эрвин Ибрагимович. При этом остальные 32 европейских государства на это предложение никак не отреагировали, в том числе, что характерно, ведущие европейские державы, входящие в «Страны Квинты» (Франция, Германия и Италия), ранее выступавшие застрельщиками «независимости Косово». В итоге предложение даже не было рассмотрено.

Генеральный секретарь Министерства иностранных дел Сербии Душан Козарев, отметил, что «Черногория встала плечом к плечу с теми, кто годами работал над разрушением сербского национального пространства» .

«Похоже, что советы, который господин Эрвин Ибрагимович получил от Ранко Кривокапича и посла так называемого Косово Люильзима Хисени, принёсли свои плоды», – отметил Козарев.

В этой записи представитель сербского внешнеполитического ведомства обратил внимание на то, что Ибрагимович назначил на должность советника МИД лютого свидомого сербофоба из команды прежнего диктатора-националиста Черногории – Мило Джукановича, дипломата Ранко Кривокапича.

По сути, черногорцы, как народ – это изобретение югославских коммунистов, которые по украинскому образцу дробили сербский государствообразующий народ в Югославии. Жители Черногории – это обитатели сербского приморского княжества Зета, которому в силу естественных природных укреплений – гор и моря, удалось не попасть под иго османов, как жителям остальных сербских земель.

До образования Югославии Черногория существовала как независимое государство, власть и население которой идентифицировали себя как сербы. По данным переписи 1909 года 95% черногорцев назвали себя сербами.

Но по окончанию Второй мировой войны под влиянием коммунистической пропаганды более 90% из них уже записали себя черногорцами. Ситуация начала выправляться, так же как на Украине после майдана, после отделения Черногории от Сербии, тогда многие жители республики начали понимать, что потеряли – и осознали свои сербские корни.

Тем не менее прозападная элита страны, согласовывающая все свои действия с европейскими посольствами, продолжает пестовать идею черногорцев, как отдельного от сербов народа.