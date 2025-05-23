Испания засекретила оперативные материалы по убийству Портнова – местные СМИ

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Испанское новостное агентство EFE сообщает, что полиция страны по решению суда засекретила оперативные материалы дела об убийстве бывшего украинского политика Андрея Портнова.

Сообщается, что полиция разыскивает трёх человек, причастных к убийству — самого стрелка и двух его сообщников.

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На месте преступления было обнаружено девять гильз. Как сообщили агентству EFE источники, близкие к расследованию, точное число пулевых ранений, полученных жертвой, пока неизвестно.

Большое количество гильз, найденных на месте преступления, помимо того, что свидетельствует о том, что стрелок гарантировал смерть своей цели, также указывает на то, что он, возможно, опустошил значительную часть магазина использованного оружия, отмечается в публикации.

Источники в Высшем суде Мадрида (TSJM) подтвердили агентству EFE, что судья, расследующий смерть Портнова, распорядился сохранить расследование в тайне.

Офицеры полиции полагают, что убийство совершили три человека: стрелок и двое его сообщников, которые предположительно организовали побег из окрестностей школы в Каса-де-Кампо-де-Мадрид — большую лесистую местность, соединяющую столицу с Посуэло-де-Аларкон.

Пока продолжается поиск виновных в преступлении, следователи сосредоточили свое расследование на анализе камер видеонаблюдения на прилегающей территории, особенно тех, что находятся в университетском общежитии, расположенном через дорогу от школы. Запись была запрошена вчера и может иметь решающее значение для опознания транспортного средства, на котором скрылись преступники.

Сегодня рано утром судмедэксперты приступили к вскрытию тела Портнова, предварительное заключение которого еще не готово.

Кроме того, следователи отдела по расследованию убийств V и научной полиции Главного управления полиции Мадрида, включая специалиста по баллистике, продолжают работу по сбору гильз и определению оружия и боеприпасов, использованных при совершении преступления.

Мотивы преступления на данный момент неизвестны, и все гипотезы остаются открытыми, добавяет агентство.