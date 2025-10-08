Индия отказывается от доллара в пользу России

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Индия, несмотря на давление Запада, продолжает демонстрировать дружественные в отношении России шаги. Причем это касается не только экономической сферы, в частности покупки российской нефти, но и военной.

Так, агентство «Рейтер», ссылаясь на осведомленные источники, сообщает, что контролируемая правительством ведущая индийская нефтяная компания Indian Oil Corp недавно осуществила оплату в китайской валюте за несколько партий российской нефти.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Западные санкции, введенные против России после ее вторжения в Украину в 2022 году, ускорили использование альтернативных валют, включая юань и дирхам ОАЭ, для расчетов за нефтяные сделки, в которых долгое время доминировал доллар. В 2023 году индийские государственные нефтеперерабатывающие заводы осуществили некоторые платежи за российскую нефть в юанях, но прекратили это из-за недовольства индийского правительства в период усиления напряженности в отношениях с Пекином, хотя частные нефтеперерабатывающие заводы продолжали использовать китайскую валюту. Сейчас трейдеры, которые должны были конвертировать платежи в дирхамах или долларах в юани, поскольку только эти валюты можно напрямую обменять на рубли, необходимые для оплаты производителям, стремятся устранить один дорогостоящий этап из этого процесса, отметил один из трейдеров», – пишет агентство.

Собеседники издания указывают, что платежи в юанях «расширят доступность российской нефти для индийских государственных нефтеперерабатывающих заводов, учитывая, что некоторые трейдеры не принимают другие валюты».

Кроме того, ссылаясь на Минобороны РФ, «Рейтер» обращает внимание, что в индийском штате Раджастхан начались совместные с российскими военными учения, которые продлятся до 15 октября.

А ранее индийские военные приняли участие в российско-белорусских учениях «Запад-2025».

Об укреплении отношений между двумя странами свидетельствует и вчерашний телефонный звонок индийского премьера Нарендры Моди в Москву с поздравлением российского лидера Владимира Путина с днем рождения.

В сообщении на официальном сайте Моди говорится, что лидеры подтвердили свою «приверженность дальнейшему углублению особого и привилегированного стратегического партнерства между Индией и Россией».

Кроме того, Моди заявил, что «с нетерпением» ждет их встречи на 23-м ежегодном российско-индийском саммите, который пройдет в Индии в декабре 2025 года.