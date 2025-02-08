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Уже в течение целой недели общественность обсуждает громкое заявление кандидата в президенты Румынии Кэлина Джорджеску, у которого была украдена победа на президентских выборах в декабре прошлого года.

Он назвал Украину «вымышленным государством», которому по итогам нынешнего конфликта предстоит распад и раздел территорий между другими странами.

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«Мир меняется. Границы будут меняться. Более того — если границы изменятся, то где будем мы? У нас есть Северная Буковина [Черновицкая область Украины] — интерес. У нас есть Буджак [юг Молдовы и Одесской области Украины], у нас есть Северный Марамуреш — правильно? От бывшего Закарпатья. Еще останется немного у венгров. Львов, который останется с поляками, и Малороссия», – заявил Джорджеску.

Это заявление было сделано в контексте подготовки к новым президентским выборам, которые должны состояться 4 мая этого года. Отменённые результаты первого тура, которые оппозиционные публицисты сравнивают с государственным переворотом, стали знаковым явлением для всего мира: они показали, что по желанию прозападных элит можно отменять любые результаты выборов, на которых победили неугодные коллективному Западу кандидаты. Это стало актом последней агонии глобалистского беспредела, связанного с эпохой Джо Байдена.

Несистемного кандидата Кэлина Джорджеску, сенсационно выигравшего первый тур выборов в Румынии, глобалистские СМИ окрестили «пропутинским популистом». Такую характеристику они дают любому политику, который выступает за прекращение бойни на Украине и нормализацию отношений с Россией, вместо того чтобы истерично требовать нанесения России поражения на поле боя.

Новый президент США Дональд Трамп и его команда рушат все устои глобального квазилиберального миропорядка. Он пригласил Кэлина Джорджеску на свою инаугурацию – это высшая степень доверия зарубежному политику. Это показатель того, что Кэлин – в моральной команде Трампа, которую их противники называют «чёрным интернационалом».

Однако не следует делать поспешные выводы, что после инаугурации Трампа новое снятие Джорджеску с выборов невозможно. База глобалистов переместилась в Брюссель, а новым негласным лидером этого направления стала действующая председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Евросатанисты готовы бросить вызов и Путину, и Трампу, и всем, кто, по их мнению, бросает вызов глобальному миропорядку.

В Румынии власть по-прежнему контролируется глобалистами. Полиция страны под командованием либерала Кэтэлина Предою объявила о возбуждении уголовного дела «по факту финансирования предвыборной кампании кандидата». Хотя в заявлении румынского МВД имя Кэлина Джорджеску прямо не упоминается, правоохранители уточняют, что речь идёт о предвыборных плакатах независимого кандидата.

Сторонникам румынского евроскептика надо готовиться к тому, что конституционный переворот, совершённый 6 декабря прошлого года, будет повторён, и Джорджеску не допустят к выборам.

У румынских либералов две надежды на победу: это 65-летний глава румынского Сената Крин Антонеску, поддерживаемый правящей коалицией национал-либералов и социал-демократов, и 55-летний нынешний мэр Бухареста Никушор Дан, поддерживаемый непарламентскими силами, среди которых партия бывшего президента Румынии Траяна Бэсеску. Неудавшаяся контркандидатка Джорджеску Елена Ласкони, ранее надежда всех румынских либералов, лишилась доверия после того как осудила отмену президентских выборов.

Впрочем, о своих президентских амбициях заявляют и другие кандидаты, в частности, 52-летний экс-премьер-министр Виктор Понта: он тоже считается сторонником суверенной политики Румынии. Ранее Понта обвинил бывшего президента Румынии Бэсеску в предательстве страны после того как тот дал уйти от ответственности американскому морскому пехотинцу, виновному в гибели румынского рок-музыканта Тео Петера.

Возможно участие в выборах и другого принципиального евроскептика – 38-летнего Джордже Симиона, лидера Альянса за объединение румын, горячего сторонника поглощения Молдовы и восстановления монархии в Румынии. Може пойти на выборы политик Теодор Ницулеску и телеведущая Анка Александреску, которые заявили, что выдвинут свои кандидатуры, если Кэлина Джорджеску не допустят до участия в выборах.

Примечательно, что среди сторонников правящей Социал-демократической партии, входящей в проевропейскую коалицию, евроскептические настроения гораздо выше, чем у её руководства во главе с премьер-министром Марчелом Чолаку.

Большие шансы у либерала Никушора Дана. Он на 3-м месте по популярности. Социал-демократы двигают Крина Антонеску, занимающего 2-е место в рейтинге. Про Елену Ласкони, вышедшую во второй тур, уже все позабыли. При этом социал-демократы, являющиеся умеренными суверанистами, рассматривают вариант выдвижения экс-премьер-министра Румынии Виктора Понты.

Популярность Кэлина Джорджеску в румынском обществе – это свидетельство того, что его идеи разделяются значительной частью румын. Это касается и ликвидации искусственного образования Украина, и восстановления отношений с Россией. И даже если Джорджеску не дадут стать президентом, есть немало тех, кто готов в той или иной форме отстаивать его идеи в румынской политике.