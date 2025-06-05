Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

«Голодомор» в 30-х годах прошлого века устроила Великобритания, а нежелающих становиться украинцами русинов уничтожали в концентрационных лагерях. Но эти факты искажены, или вовсе стерты со страниц истории для русофобской основы нынешней государственности Украины.

На это в интервью журналу «Картина Мира» обратил внимание госсекретарь Союзного государства, академик Сергей Глазьев, сопредседатель «Клуба народного единства».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Когда английские мифотворцы раздували миф о голодоморе, что было лейтмотивом всей антирусской пропаганды на Украине при Ющенко, нужно было доказать, что это сделали русские. В печать просочилась справка СБУ, что среди 5 высших руководителей Украины начала 30-х не было ни одного русского», – подчеркнул он.

Академик добавил, что голод был во всём СССР, и его организовала Великобритания.

«Под давлением Англии у Союза запретили что-либо импортировать, за исключением зерна. Таким образом англичане пытались создать революционную ситуацию в СССР, это тоже была операция. Все помнят, что была блокада СССР, но мало, кто говорит, что было одно исключение – можно было продавать зерно», – указал Глазьев.

По его словам, больших нелепостей, чем в учебниках по истории Украины, трудно найти.