«Голодомор» на Украине устроила Великобритания, – госсекретарь Союзного государства и сопредседатель «Клуба народного единства» Глазьев

Катя Добрина.  
05.06.2025 13:51
  (Мск) , Москва
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Великобритания, Дзен, История, Россия, Русофобия, Сюжет дня, Украина


«Голодомор» в 30-х годах прошлого века устроила Великобритания, а нежелающих становиться украинцами русинов уничтожали в концентрационных лагерях. Но эти факты искажены, или вовсе стерты со страниц истории для русофобской основы нынешней государственности Украины.

На это в интервью журналу «Картина Мира» обратил внимание госсекретарь Союзного государства, академик Сергей Глазьев, сопредседатель «Клуба народного единства».

«Голодомор» в 30-х годах прошлого века устроила Великобритания, а нежелающих становиться украинцами русинов уничтожали...

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«Когда английские мифотворцы раздували миф о голодоморе, что было лейтмотивом всей антирусской пропаганды на Украине при Ющенко, нужно было доказать, что это сделали русские. В печать просочилась справка СБУ, что среди 5 высших руководителей Украины начала 30-х не было ни одного русского», – подчеркнул он.

Академик добавил, что голод был во всём СССР, и его организовала Великобритания.

«Под давлением Англии у Союза запретили что-либо импортировать, за исключением зерна. Таким образом англичане пытались создать революционную ситуацию в СССР, это тоже была операция. Все помнят, что была блокада СССР, но мало, кто говорит, что было одно исключение – можно было продавать зерно», – указал Глазьев.

По его словам, больших нелепостей, чем в учебниках по истории Украины, трудно найти.

«Первые намеки на украинскую государственность появились только в начале XX века. Их попытались реализовать в ходе Первой мировой наши враги – австрийцы, которые устроили концлагерь «Талергоф», где уничтожили десятки тысяч русинов. За австрийские и польские деньги Грушевский систематизировал украинский диалект в новый язык. Не было ни украинского языка, ни государства – всё родилось по итогам революции как УССР».

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