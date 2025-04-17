Голливудский режиссер придумал, как наказать Трампа, но боится депортации из США

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Режиссёр «Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке» Крис Коламбус хочет удалить из фильма сцены с Трампом, который снялся в культовой картине в роли камео в собственном отеле.

В интервью изданию San Francisco Chronicle режиссер отметил, что эта сцена, снятая более 30 лет назад, стала для него «проклятием».

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Коламбус объяснил, что участие Трампа в фильме стало условием для съёмок в отеле Plaza, которым, на момент съемок в 1992 году владел Трамп. Коламбус вспоминает, что договориться о съемках в этом престижном месте оказалось непросто. Несмотря на оплаченную аренду, Трамп поставил ультиматум: хотите снимать в Plaza – позвольте мне появиться в фильме.

«Мы заплатили гонорар, но он также сказал: “Единственный способ, благодаря которому вы сможете снимать в Plaza, – это если я буду в фильме». Так что мы согласились задействовать его в фильме, и, когда мы показали его впервые, произошла странная вещь: люди аплодировали, когда Трамп появился на экране. Поэтому я сказал своему редактору: «Оставьте его. Это момент для зрителей», – вспомнил режиссер.

Хотя сцена вызвала положительную реакцию зрителей на тестовом показе, Коламбус теперь жалеет, что оставил её.

«Этот шаг обернулся для Коламбуса постоянной тенью. С годами, когда Трамп стал политической фигурой, многие поклонники фильма начали воспринимать сцену как лишнюю и неуместную. Начали появляться петиции и онлайн-кампании с требованием вырезать Трампа из фильма или цифровым способом заменить его другим актером», – говорится в публикации.

Один из самых громких моментов кампании произошел в 2021 году, когда актер Маколей Калкин поддержал идею фаната о цифровой замене Трампа взрослым Калкином. В ответ на твит с текстом: «Петиция о цифровой замене Трампа в «Один дома 2″ на 40-летнего Маколея Калкина» актер ответил лаконично: «Продано».

В свою очередь, Трамп не остался в стороне от дискуссии. В 2023 году он написал в собственной соцсети Truth Social, что Коламбус сам «умолял» его сняться в ленте.

Сегодня режиссёр называет участие Дональда Трампа в камео «бельмом в глазу», которое он хотел бы вырезать из картины. Однако он опасается, что любое изменение картины теперь может быть воспринято как провокация. Несмотря на то что режиссёр родился и вырос в США, он, имея итальянские корни, заявил, что якобы может быть «отправлен обратно в Италию».