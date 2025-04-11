Глава крымского Минсельсхоза доложил о результатах исследования рыбы после разлива мазута в Керченском проливе

Катя Добрина.  
11.04.2025 16:16
  (Мск) , Симферополь
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Дзен, Крым, Общество, Политика, Происшествия, Россия, Сельское хозяйство, Экология


Исследования рыбы в Черном море не выявили каких-либо отклонений, связанных с розливом нефтепродуктов вследствие крушения танкеров в Керченском проливе в декабре прошлого года.

Об этом заявил министр сельского хозяйства Крыма Денис Кратюк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Исследования рыбы в Черном море не выявили каких-либо отклонений, связанных с розливом нефтепродуктов вследствие...

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«С аквакультурой вообще нет проблем. Они и так на постоянной основе сдают аналитику, им просто добавили спектр анализов. Аквакультура выгружается в одном месте и в сеть попадает, как правило, в упакованном виде. Паковать продукцию, тратить деньги на товар, который по каким-либо критериям может не пройти, никто не будет.

Были небольшие нюансы, сказанные с огромным количеством ИП – рыбаков, которых более 300 одновременно может выйти в море от Черноморского до Севастополя. И возвращаются они все в разное время. С Роспотребнадзором нашли такой механизм – рыбаки сдают на анализ среднюю партию. То есть, возвращаются в разные точки выгрузки, собирают среднюю партию, допустим, кефали, и сдают на исследование. За всё время если бы в какой-то из проб было что-то найдено, во-первых, был бы серьёзный резонанс, а во-вторых – рыбаки бы сами об этом сказали. Им бы пришлось уничтожить несколько тонн рыбы. Такого зафиксировано не было», – отметил он.

Мор хамсы в Севастополе в феврале этого года, когда дохлую рыбу вынесло к набережной Андрея Первозванного, Катюк связал с бесхозяйственностью.

«Эту рыбу не подняли вовремя на борт. Для употребления она была уже не пригодна, и ее утилизировали естественным путем, чтобы чайки склевали. С нефтепродуктами это никак не связано.

Но в целом ситуация пессимистичная.  В теплой воде мазут будет себя вести совершенно по-другому, а объёмы колоссальные. Думаю, будет ещё несколько выбросов. Но никто не вспоминает, что такая же ситуация была в 2007 году, вылилось приблизительно такое же количество мазута. После этого кричали, что сотни лет там ничего не будет, но в течение двух лет всё об этом забыли», – подытожил Кратюк.

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