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Германия, как и все остальные европейские страны-члены НАТО, не готовы к большой войне с Россией.

Об этом в эфире видеоблога американского судьи и телеведущего Эндрю Наполитано заявил бывший глава аппарата госсекретаря США Лоуренс Вилкерсон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Каков статус немецкой армии как в нападении, так и в обороне? Каков статус немецкой противовоздушной обороны?», – спросил ведущий.

«Они не смогут напасть на Россию и надеяться выжить больше 30 дней. Это будет разрушительно. И я говорю не только о Германии. Я говорю обо всей мощи НАТО. Хочу сказать, что кроме Турции и США, я бы не стал рассматривать их как серьезных противников для Путина в его нынешнем состоянии готовности и компетентности. Но я не думаю, что Турция вообще будет участвовать в этом конфликте», – сказал Вилкерсон.

Он подчеркнул, что канцлер Германии Фридрих Мерц пытается казаться сильнее, чем он есть на самом деле.