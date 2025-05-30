Германия не выстоит против России и месяца – Вилкерсон
Германия, как и все остальные европейские страны-члены НАТО, не готовы к большой войне с Россией.
Об этом в эфире видеоблога американского судьи и телеведущего Эндрю Наполитано заявил бывший глава аппарата госсекретаря США Лоуренс Вилкерсон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Каков статус немецкой армии как в нападении, так и в обороне? Каков статус немецкой противовоздушной обороны?», – спросил ведущий.
«Они не смогут напасть на Россию и надеяться выжить больше 30 дней. Это будет разрушительно.
И я говорю не только о Германии. Я говорю обо всей мощи НАТО. Хочу сказать, что кроме Турции и США, я бы не стал рассматривать их как серьезных противников для Путина в его нынешнем состоянии готовности и компетентности. Но я не думаю, что Турция вообще будет участвовать в этом конфликте», – сказал Вилкерсон.
Он подчеркнул, что канцлер Германии Фридрих Мерц пытается казаться сильнее, чем он есть на самом деле.
«Так что вы видите бумажного тигра, угрожающего одной из самых мощных, подготовленных, закаленных в боях огромных армий на планете», – добавил он.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: