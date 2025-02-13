Генсек НАТО боится, что Путин подслушает его «и станет мудрее»

Результаты переговоров с Россией не должны выглядеть как «поражение Запада».

Об этом генсек НАТО Марк Рютте заявил на пресс-конференции в Брюсселе, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я не знаю, что в голове у президента Путина. Он абсолютно непредсказуемый, он силен в переговорах. Но нам нужно добиться, чтоб результаты были, в первую очередь, сильными, чтобы в разных странах: в Тихоокеанском регионе, в Китае, в Индии, – поняли, что именно Запад победил», – трепался Рютте.

При этом входить в детали, в частности, по поводу миротворческих сил генсек наотрез отказался.

«Почему вам так хочется обсуждать на пресс-конференциях именно четкую конфигурацию того, как будет выглядеть крепкий и устойчивый мир. Я сказал, что дискуссий может быть много. Это может быть НАТО, не НАТО, а другие страны, которые будут помогать в этом процессе. Есть много способов, как это сделать.

В детали мы не можем сейчас погружаться. Единственное, что мы можем сделать, это дать сигнал Путину. А он сидит сейчас и слушает, как я отвечаю на ваши вопросы. Если я вам дам полный ответ, это будет неправильно. Я не хотел бы, чтобы Путин стал мудрее», – высказался Рютте.