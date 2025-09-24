Генерал ВСУ воодушевился демаршем Трампа, но, спохватившись, приуныл

24.09.2025 23:27
Опубликованный накануне Дональдом Трампом пост, где он даёт полный карт-бланш Украине, Европе и НАТО на возвращение освобождённой армией РФ Новороссии, только на первый взгляд вселяет оптимизм.

Об этом в эфире видеоблога «NemyriaLive» заявил бывший замначальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Может, это шаг вперёд? Есть надежда. Там реалистичная оценка ситуации в условиях, когда для Украины разрешится два вопроса. Со стороны американцев и союзников начнутся всё-таки полномасштабные и быстрые поставки современного вооружения. А внутри Украины – это решение домашней задачи стратегического уровня.

Это вопросы в полной мере с мобилизацией, с переводом экономики на военные рельсы и введения соответствующего законодательства по отношению к нашим гражданам по защите своего отечества на уровне «война». Пока не решатся эти вопросы, эффективность действия будет незначительным», – размечтался укро-генерал.

Впрочем, он тут же сам себя вернул с небес на землю.

«С другой стороны, за эти 8 месяцев, как началась его вторая каденция во власти, им столько много наговорено и так мало сделано, что вот этот новый посыл и такой подход вызывают сомнения…

Роль Америки трудно переоценить в этом вопросе, и с таким подходом, если она будет стараться находиться сбоку, быстро, как написано в этой удивившей многих информации от Трампа, этот вопрос не решится», – признал Романенко.

