Генерал ВСУ воодушевился демаршем Трампа, но, спохватившись, приуныл

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Опубликованный накануне Дональдом Трампом пост, где он даёт полный карт-бланш Украине, Европе и НАТО на возвращение освобождённой армией РФ Новороссии, только на первый взгляд вселяет оптимизм.

Об этом в эфире видеоблога «NemyriaLive» заявил бывший замначальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Может, это шаг вперёд? Есть надежда. Там реалистичная оценка ситуации в условиях, когда для Украины разрешится два вопроса. Со стороны американцев и союзников начнутся всё-таки полномасштабные и быстрые поставки современного вооружения. А внутри Украины – это решение домашней задачи стратегического уровня. Это вопросы в полной мере с мобилизацией, с переводом экономики на военные рельсы и введения соответствующего законодательства по отношению к нашим гражданам по защите своего отечества на уровне «война». Пока не решатся эти вопросы, эффективность действия будет незначительным», – размечтался укро-генерал.

Впрочем, он тут же сам себя вернул с небес на землю.