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Президент США Дональд Трамп вместе с президентом РФ Владимиром Путиным хочет «убрать» утратившего легитимность президента Украины Владимира Зеленского, который является лидером Европы.

Об этом львовянка, замруководителя отдела России при британском аналитическом центре Чатем-хаус Орыся Луцевич заявила на конференции этой организации, посвященной вопросам сближения США и РФ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я думаю, что и Путин, и Трамп хотят убрать Зеленского, потому что по опросам в Европе, Зеленский пользуется доверием и очень популярен. В некоторых странах – даже больше, чем национальные политики. Он способен объединить людей, объяснить им, они ему доверяют. Даже простые люди. Это одно из самых сильных преимуществ, которые Украина может дать Европе. Честно говоря, я считаю, что сейчас Украина – это гарантия безопасности для Европы, а не наоборот», – вещала Луцевич.

Она считает, что Украина и ЕС подвергаются нападению с обеих сторон (США и РФ), но Украина находится в более выгодном положении, потому что ее общество, армия и промышленность уже мобилизованы.

«Украина всегда говорила, что это война против Запада, а не за территорию. Переговоры о том, на какие уступки должна пойти Украина, не учитывают, что это война направлена на то, чтобы вытеснить США из Европы. Трамп может преподнести это Путину на блюдечке с голубой каемочкой как подарок», – трепалась Луцевич.

В частности, она уверена, что Трамп вернет российские энергоносители в ЕС через американских посредников. Все это делается за взятку, уверена галичанский «аналитик».