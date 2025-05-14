Финский министр взялась шантажировать Трампа сотнями миллионов европейских потребителей

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Страны ЕС должны угрожать США разрывом торговых отношений, если Трамп продолжит пытаться договориться с Россией.

Об этом на Варшавском форуме по безопасности заявила министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Теперь о переговорах с США и о том, почему США должны продолжать поддерживать Европу. Я думаю, что аргумент, основанный на экономических соображениях, особенно важен для администрации Трампа. Потому что, если кто-то и рассматривал возможность каких-то деловых отношений с Россией, то это ничто по сравнению с тем, что вы можете потерять с Европой. У нас 500 миллионов потребителей, чья покупательная способность в 10 раз выше, чем у среднего россиянина», – рассуждала Валтонен.

Она подчеркнула, что Запад может воспользоваться «прелестями рыночной экономики» – и в любой момент ввести новые санкции.

«И не только это, конечно, торговля выгодна для обеих сторон, неважно, продаёшь ты или покупаешь, потому что рыночная экономика – это беспроигрышный вариант. Так что, очевидно, выгодно сотрудничать с Европой. Особенно учитывая, что в России можно потерять всё в любой момент, если администрация решит так сделать. Это огромный риск – иметь дело с долларом или евро в России. И да, я думаю, что очень важно, что мы постоянно транслируем одинаковые послания по обе стороны Атлантики и поддерживаем позитивные идеи о том, чего мы можем достичь вместе, если продолжим сотрудничество или даже углубим его», – добавила министр, не уточнив, почему европейские санкции никак не могут подействовать на Россию.

Однако ее полностью поддержал польский министр иностранных дел Радослав Сикорский.