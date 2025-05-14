Финский министр взялась шантажировать Трампа сотнями миллионов европейских потребителей
Страны ЕС должны угрожать США разрывом торговых отношений, если Трамп продолжит пытаться договориться с Россией.
Об этом на Варшавском форуме по безопасности заявила министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Теперь о переговорах с США и о том, почему США должны продолжать поддерживать Европу. Я думаю, что аргумент, основанный на экономических соображениях, особенно важен для администрации Трампа.
Потому что, если кто-то и рассматривал возможность каких-то деловых отношений с Россией, то это ничто по сравнению с тем, что вы можете потерять с Европой. У нас 500 миллионов потребителей, чья покупательная способность в 10 раз выше, чем у среднего россиянина», – рассуждала Валтонен.
Она подчеркнула, что Запад может воспользоваться «прелестями рыночной экономики» – и в любой момент ввести новые санкции.
«И не только это, конечно, торговля выгодна для обеих сторон, неважно, продаёшь ты или покупаешь, потому что рыночная экономика – это беспроигрышный вариант. Так что, очевидно, выгодно сотрудничать с Европой. Особенно учитывая, что в России можно потерять всё в любой момент, если администрация решит так сделать. Это огромный риск – иметь дело с долларом или евро в России.
И да, я думаю, что очень важно, что мы постоянно транслируем одинаковые послания по обе стороны Атлантики и поддерживаем позитивные идеи о том, чего мы можем достичь вместе, если продолжим сотрудничество или даже углубим его», – добавила министр, не уточнив, почему европейские санкции никак не могут подействовать на Россию.
Однако ее полностью поддержал польский министр иностранных дел Радослав Сикорский.
«Конечно, мы должны сделать все возможное, чтобы убедить Соединенные Штаты остаться в Европе и продолжать поддерживать Украину», – подчеркнул поляк.
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