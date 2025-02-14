Европа в растерянности и панике

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Администрация Дональда Трампа не видит Евросоюз за столом переговоров по Украине.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил политический аналитик, эксперт клуба «Валдай» Дмитрий Суслов.

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«Европа в большой растерянности и панике, потому что администрация Трампа недвусмысленно дает понять, что она не видит Европу за столом переговоров. Трамп видит Европу как безголосый ресурс, который должен нести бремя по дальнейшему обеспечению Украины как на период продолжения боевых действий, так и после без участия США», – сказал Суслов «Известиям».

По его словам, позиция по Украине, которой придерживаются в Европе, неприемлема не только для России, но и для новой американской администрации.

«В частности, на протяжении нескольких лет Украине обещали членство в НАТО, теперь же новый глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что видит нереалистичной эту идею, и подчеркивает, что эти слова отражают позицию Трампа. Тут же и слегка переформатировал свою позицию Марк Рютте. Генсек НАТО заявил, что блок никогда не обещал Украине членство по итогам мирных переговоров с Россией», – отмечает эксперт.

Он подчеркивает, что у Европы уже была возможность проявить себя в миротворческом процессе, с чем она не справилась.