Европа в растерянности и панике

Олег Кравцов.  
14.02.2025 10:24
  (Мск) , Москва
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Дзен, ЕС, Политика, Россия, США, Украина


Администрация Дональда Трампа не видит Евросоюз за столом переговоров по Украине.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил политический аналитик, эксперт клуба «Валдай» Дмитрий Суслов.

Администрация Дональда Трампа не видит Евросоюз за столом переговоров по Украине. Об этом, передает...

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«Европа в большой растерянности и панике, потому что администрация Трампа недвусмысленно дает понять, что она не видит Европу за столом переговоров.

Трамп видит Европу как безголосый ресурс, который должен нести бремя по дальнейшему обеспечению Украины как на период продолжения боевых действий, так и после без участия США», – сказал Суслов «Известиям».

По его словам, позиция по Украине, которой придерживаются в Европе, неприемлема не только для России, но и для новой американской администрации.

«В частности, на протяжении нескольких лет Украине обещали членство в НАТО, теперь же новый глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что видит нереалистичной эту идею, и подчеркивает, что эти слова отражают позицию Трампа. Тут же и слегка переформатировал свою позицию Марк Рютте. Генсек НАТО заявил, что блок никогда не обещал Украине членство по итогам мирных переговоров с Россией», – отмечает эксперт.

Он подчеркивает, что у Европы уже была возможность проявить себя в миротворческом процессе, с чем она не справилась.

«Один из примеров тут — прошлогодняя конференция по мирному урегулированию на Украине в Швейцарии. Еще более яркий неудачный пример — второй раунд Минских соглашений, когда Европа должна была выступить гарантом мира на востоке Украины, а вместе этого стала накачивать ее оружием», – резюмировал Суслов.

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