Европа машет кулачком, а побеждает Путин – депутат Рады

Грозные заявления европейских «ястребов», угрожавших задушить Россию очередными санкциями, оказались лишь сотрясанием воздуха.

Об этом в эфире видеолога «Украинская правда» заявил секретарь комитета Верховной рады по нацбезопасности Роман Костенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Украинский политик посчитал Европу несубъектной и неспособной выполнить свои обещания.

«Мы видим, что и с заявлениями Трампа, и с заявлениями Путина очень быстро и иногда кардинально все меняется, как будто вот-вот, а потом идут кардинально разные заявления. То Трамп нас поддерживает, то Путина поддерживает, то приезжают к нам лидеры европейских стран, делают такое историческое заявление, рассказывая: «Еще раз, и мы просто задушим санкциями». Им в ответ улыбаются, я не буду говорить, плюют в лицо.

Улыбаются, делают то, что и делали, и тишина из всех микрофонов, никто ничего не делает. И вот тогда, когда они приехали, у меня появилась какая-то надежда – сейчас Европа покажет, как она может быть субъектной. К сожалению, мы этого не дождались. Я даже интервью давал, говорил, ну вот тут уж точно, явно, смотрите, уже приехали, рассказали, сказали, пригрозили кулаком в ту сторону. А оказалось, что все-таки Путин все равно остался в более выигрышной позиции», – заявил Костенко.