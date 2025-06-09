Если Украину не возьмут в НАТО, ее поделят соседи – депутат Рады

Членство Украины в НАТО – это ключевой вопрос ее будущего. Если в ближайшее время такое право не будет закреплено, то в будущем ее поделят между собой соседи.

Об этом в эфире видеоблога политолога Руслана Бортника заявил депутат Верховной рады многих созывов, замглавы фракции «Батькивщина» Сергей Соболев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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