Если Украину не возьмут в НАТО, ее поделят соседи – депутат Рады
Членство Украины в НАТО – это ключевой вопрос ее будущего. Если в ближайшее время такое право не будет закреплено, то в будущем ее поделят между собой соседи.
Об этом в эфире видеоблога политолога Руслана Бортника заявил депутат Верховной рады многих созывов, замглавы фракции «Батькивщина» Сергей Соболев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Ключевое событие-это в какой системе координат мы окажемся. Если опять доминантой будет так называемый внеблоковый статус, нейтральный статус, нам ничего больше не надо, вот есть же страны, которые с нейтральным статусом прекрасно проживают, только эти люди забывают, что эти страны к счастью не имеют такого соседа…
Ясно, что для нас это сейчас ключевой выбор – будем ли мы в системе безопасности общеевропейской, мировой, или мы снова окажемся на обочине, когда каждый будет рассматривать Украину в рамках своего измерения? Кому-то это выгодно, чтобы война еще продолжалась как минимум до 30-го года, и этого даже не скрывают. А откровенно заявляют, что это единственная возможность подготовиться к возможному российскому вторжению на территории уже теперь стран НАТО.
Кто-то считает, что эта война даст им возможность поживиться как целый ряд политических сил, причем те, которые даже у власти, что является худшим в этой ситуации, за счет территориальных претензий к Украине. Мы слышим эти территориальные претензии. Мы же понимаем, откуда берется позиция Орбана, откуда берется позиция Фицо. То, что они не могут озвучить, озвучивают их партии-сателлиты или так называемые их друзья, которые заявляют открыто о территориальных претензиях к Украине», – заявил Соболев.
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