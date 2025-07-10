Ермак уже ищет замену Зеленскому – бывший член Зе-команды

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак имеет гораздо большее реальное влияние, нежели его формальный шеф Владимир Зеленский.

Об этом на канале журналиста-иноагента Александра Шелеста заявила депутат Верховной рады, бывший член «Зе-команды» Анна Скороход, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мне кажется, кого-кого, а скорее Ермак заменит Зеленского, чем Зеленский Ермака. И в кулуарных кругах даже ходят такие слухи, что Андрей Борисович ищет в случае чего, а кто же Владимира Зеленского заменит. Всё не так просто, и поверьте, кого-кого, а его сдвинуть – это невозможно. А если даже будет это сделано публично, это никогда не будет реализовано фактически.

Поверьте, он контролирует настолько огромное количество людей и настолько огромное количество сфер, более того, если, например, вы зашли к Зеленскому, пожали руки, договорились, а потом Ермак сказал «нет» – будет нет», – обрисовала ситуацию Скороход.