Эксперт-тягнибоковец: Разведение войск обернется катастрофой для ВСУ

Если Киев согласится на заморозку боевых действий и разведение войск на 30 километров, под контролем русских окажутся важнейшие населённые пункты, являющиеся узлами украинской обороны.

Об этом на телеканале «Прямой» заявил украинский военный эксперт, бывший функционер бандеровской партии «Свобода» Дмитрий Снегирёв, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«К чему я подвожу? Когда вы будете слышать, что нам вбрасывают тезисы о разведении войск на 30 км, 15 км украинская сторона, 15 км москали, то вы должны понимать, что это фактически игра на руку русским. Я не случайно акцентировал внимание на том расстоянии на Покровском и Новопавлоском направлениях [7 и 5 км до Днепропетровской области]. Таким образом нам придётся отходить аж на территорию Днепропетровской области на расстояние более 10 км.

На Лиманском направлении под их контролем останется практически вся территория Луганской области, плюс деоккупированный Лиман и Северск. И Краматорское направления – тогда мы будем вынуждены отводить войска за Константиновку, создавая предусловие для прорыва российских войск к Славянску, а это ключевые залежи сланцевого газа, наибольшие в Европе. Украина сторона должна демонстрировать жёсткую субъектность в вопросах так называемых мирных переговоров с РФ, настаивая исключительно на своём взгляде на ситуацию», – заявил Снегирёв.