Эксперт: Европа скоро от процентов перейдёт к телу сворованных российских активов

Европейские страны готовятся принять на себя максимальные объёмы помощи Украине за счёт уже непосредственно замороженных российских активов, а не процентов с них, как было раньше.

Об этом в эфире «Первого севастопольского» заявил завотделом Института стран СНГ Иван Скориков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Дальше будут ещё по кусочку воровать и передавать Украине. Заметьте, Трамп пожурил за это Европу, но не сказал, что будет как-то наказывать. То есть, с его точки зрения, это попрание рыночных ценностей экономики Западного мира, но, с другой стороны, он же не сказал, что как-то будет давить на Европу. Американцы-то тоже украли у нас эти деньги, заморозили, конечно, в меньшем объёме. Позиция Трампа от Байдена отличается лишь тем, что он говорит, что я не буду это воровать и передавать Украине, но тоже в заложниках он эти средства держит. Европа предполагает, что, если Трамп отойдёт от украинского конфликта в плане военных поставок, то брать средства, чтобы развивать и собственную военно-промышленную экономику для формирования заказов и их же передачи ВСУ, или для закупки американского оружия. Ведь Трамп может «умыть руки» политически, на самом деле передавая всё то же вооружение ВСУ, только продавая его европейцам», – сказал Скориков.

Европа уже готовится взять на себя основную поддержку Украины.