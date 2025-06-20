Экс-глава МИД Украины рассказал, как НАТО прекратит своё существование
В случае атаки одной из стран НАТО со стороны РФ, от скорости реагирования альянса будет зависеть его состоятельность как организации и идеи.
Об этом в интервью признанному нежелательным в РФ «Радио Свобода» заявил бывший замглавы администрации президента Украины, экс-министр иностранных дел Вадим Пристайко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Это вообще крайний случай [«российская агрессия против страны НАТО»], и это будет просто радикальный момент, когда НАТО или должно отреагировать, или исчезнуть как организация, если не будет этой реакции. Вы же понимаете, что 5 статья прописана таким образом, что она не принуждает страны принимать решения, она просто открывает для них путь», – рассуждал он.
«Если быть совсем честным, то хартия ООН предусматривает коллективную или индивидуальную защиту в рамках НАТО. То есть с момента, когда решение не будет автоматически принято в момент атаки на одну из стран НАТО, альянс перестанет существовать как идея, как организация, как вот этот Круглый стол короля Артура», – вещал Пристайко.
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