Экс-глава МИД Украины рассказал, как НАТО прекратит своё существование

Вадим Москаленко.  
20.06.2025 16:59
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, НАТО, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


В случае атаки одной из стран НАТО со стороны РФ, от скорости реагирования альянса будет зависеть его состоятельность как организации и идеи.

Об этом в интервью признанному нежелательным в РФ «Радио Свобода» заявил бывший замглавы администрации президента Украины, экс-министр иностранных дел Вадим Пристайко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В случае атаки одной из стран НАТО со стороны РФ, от скорости реагирования альянса...

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«Это вообще крайний случай [«российская агрессия против страны НАТО»], и это будет просто радикальный момент, когда НАТО или должно отреагировать, или исчезнуть как организация, если не будет этой реакции. Вы же понимаете, что 5 статья прописана таким образом, что она не принуждает страны принимать решения, она просто открывает для них путь», – рассуждал он.

«Если быть совсем честным, то хартия ООН предусматривает коллективную или индивидуальную защиту в рамках НАТО. То есть с момента, когда решение не будет автоматически принято в момент атаки на одну из стран НАТО, альянс перестанет существовать как идея, как организация, как вот этот Круглый стол короля Артура», – вещал Пристайко.

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