Дряхлый ястреб Болтон сокрушается: Не можем заставить российскую армию отступать!
Президент России Владимир Путин обоснованно считает, что на украинском фронте у него на руках гораздо лучшие карты, чем у Киева.
Об этом в эфире ВВС заявил экс-советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон, имеющий репутацию оголтелого ястреба-русофоба, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Думаю, Украина должна стать частью НАТО. Но главный вопрос в том, как направить эти переговоры в нужное русло. Российская армия продолжает наступать, медленно и с огромными потерями, но русские все равно продвигаются вперед. Думаю, Путин считает, я цитирую февральского Трампа, что все карты у него на руках», – сказал Болтон.
Он считает важным предпринять действия, которые вынудят российского лидера изменить свое мнение.
«Если бы мы предоставили Украине достаточную помощь, которая бы заставила российские войска отступать, пусть и медленно, это изменило бы ход переговоров. Однако все пошло по другому пути и, судя по всему, европейцы тоже не намерены предпринимать необходимые шаги, чтобы этого достичь», – сетует Болтон.
