Долго мы не продержимся – комбат президентской бригады
ВСУ практически все время сидят в обороне, при этом силы украинской армии на исходе. Об этом в беседе с журналистом Николаем Фельдманом заявил командир 3-го батальона президентской бригады Нацгвардии Украины Олег Глушко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Отвечая на вопрос, как долго еще будет длиться война, офицер дал понять, что не верит в победу и надеется на переговоры.
«Мне кажется, что это все зависит конкретно от нас, от того, сколько мы еще сможем продержаться в той ситуации, которая у нас сейчас. И, соответственно, как быстро смогут договориться о заморозке, остановке конфликта», – отметил комбат.
Ведущий поинтересовался, насколько критично для армии стоит вопрос удерживания позиций.
«Действительно есть проблема, что на некоторых участках фронта как таковой устойчивой линии нет. Будем откровенны: сейчас это постоянные активные штурмовые действия [ВС РФ], наши попытки контратаковать противника, которые частично приводят к незначительным успехам, иногда, к сожалению, к провалам.
Долго ли нам так удастся еще продержаться? Мое субъективное мнение, что, к сожалению, где-то может… не будем отталкиваться от временных показателей, но скажем, что не так долго, как хотелось бы», – горестно признал Глушко.
