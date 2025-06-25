Десятки горячих финских русофобов без вести сгинули на Украине

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Многие финны тратят больше деньги, чтобы поддержать ВСУ или даже лично отправиться на войну против России.

Об этом в эфире видеоблога эстонского журналиста Олега Беседина заявил финский журналист и военный корреспондент Кости Хейсканен, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Украина – это государство, где все воруют. Даже в посольстве Финляндии в 2018 году от атташе сказали, что да тут вообще все разворовано, все это проклято, как инвестиции какие-то. Но зато сейчас для Финляндии Украина стала какой-то священной коровой, что дело Украины – это наше дело. Собираются огромные сборы. Финны, наверное, впереди планеты всей, как Буданов сказал», – отметил Хейсканен.