Десятки горячих финских русофобов без вести сгинули на Украине

Максим Столяров.  
25.06.2025 21:30
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина, Финляндия


Многие финны тратят больше деньги, чтобы поддержать ВСУ или даже лично отправиться на войну против России.

Об этом в эфире видеоблога эстонского журналиста Олега Беседина заявил финский журналист и военный корреспондент Кости Хейсканен, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Многие финны тратят больше деньги, чтобы поддержать ВСУ или даже лично отправиться на войну...

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«Украина – это государство, где все воруют. Даже в посольстве Финляндии в 2018 году от атташе сказали, что да тут вообще все разворовано, все это проклято, как инвестиции какие-то.

Но зато сейчас для Финляндии Украина стала какой-то священной коровой, что дело Украины – это наше дело. Собираются огромные сборы. Финны, наверное, впереди планеты всей, как Буданов сказал», – отметил Хейсканен.

«Да я хочу сказать, что финские вообще военные, они как с другой планеты. Конечно, таких болванов, как финны, попробуйте найти. Они и Теслу свою продают, чтобы только туда, в эту мясорубку попасть.

Правда, вот у политика Юрки Олланда сын погиб, так еще и останков не могут найти. И он вдруг заплакал: А как же так-то вот это?.. – Ну а как? А вы хотели с «руснёй» подраться, вот и получили.

И финнов же отправилось более 150 туда, что я по своим каналам насчитал, и уже более 20, наверное, там погибло, сгинули, не пойми куда. Может, их распилили черные трансплантологи.

И, конечно, убежали, сломя голову. И сейчас многие тоже пишут, что да, Украина, это была большая ошибка», – добавил военкор.

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