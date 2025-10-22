Депутат Рады: Попрошайка Зеленский задумывал вытереть ноги о Трампа

Игорь Шкапа.  
22.10.2025 16:14
  (Мск) , Киев
Просмотров: 349
 
Вооруженные силы, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Политические диверсии, Провокации, Пропаганда, Россия, США, Украина, Финансы


Неудачная поездка Владимира Зеленского в Вашингтон – это следствие его поведения, на которое не стали закрывать глаза в Белом доме.

Об этом в эфире видеоблога журналиста Виталия Дикого, отвечая на соответствующий вопрос, заявила депутат ВР Анна Скороход, избравшаяся в парламент от партии «Слуга народа», но впоследствии исключенная из фракции, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Это естественная реакция Белого дома на поведение Зеленского. Вообще ничего для меня сверхъестественного не произошло. Нельзя вытереть ноги о Дональда Трампа, публично повыставлять ему условия, а потом ожидать, что он будет дуть в одно место и делать всё, что от него просят. Нет, это так не работает, насколько я понимаю. Да и мы не с позиции силы туда едем, а с с позиции попрошаек. Это нужно всегда помнить», – сказала экс-«слуга».

Была затронута тема выбора места следующей встречи лидеров США и России, которым объявлен Будапешт.

«Потому что это удобная страна для Путина. Поскольку я уверена, что они гарантируют невыдачу его гаагскому суду. Это первое. И второе… Будапешт как никто лоялен к РФ и, в принципе, поддерживает позицию Трампа. Это правительство не глобалистов, а антиглобалистов. Поэтому тоже нужно понимать», – рассуждала Скороход.

