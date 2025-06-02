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Во время дебатов в бундестаге депутат парламента от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Анна Раттерт подвергла резкой критике международную политику Германии в отношении Боснии и Герцеговины.

Политик напрямую сказала, что БиГ не функционирует как суверенное государство, а международный надзор лишь искусственно продлевает поддержание недееспособной системы.

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«Участие Бундесвера в (оккупационной военной натовской – ред.) миссии EUFOR Althea сохраняет положение дел, которое, если посмотреть на него трезво, ясно показывает: Босния и Герцеговина, даже спустя три десятилетия после войны, не является суверенным государством, а конструкцией, поддерживаемой извне, – политически разделенной, институционально заблокированной и не имеющей устойчивой внутренней легитимности», – сказала политик.

Особое внимание Раттер уделила фальшивому «Верховному представителю по БиГ» Кристиану Шмидту.

«Одним из основных столпов такой системы является функция Верховного представителя, которую в настоящее время занимает немецкий политик, никогда не избиравшийся гражданами БиГ, но обладающий широкими полномочиями. Он может вводить законы, отстранять от должности избранных должностных лиц и отменять демократические решения… Тот факт, что бывший министр сельского хозяйства от ХСС Кристиан Шмидт теперь исполняет обязанности верховного администратора иностранного государства, показывает, насколько распространенной стала практика осуществления международной власти без демократической легитимности, но, по-видимому, при поддержке международного сообщества», – отметила Раттерт.

Комментируя то, как Шмидта воспринимают в Боснии и Герцеговине, Раттерт сказала: