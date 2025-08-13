Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Россия даже в условиях «адских санкций», которыми грозит Вашингтон, может продолжать боевые действия еще полтора года, а вот у Киева такого запаса прочности уже нет – российские войска начинают прорывать линию обороны.

Об этом говорится в репортаже CNN, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«На этой неделе небольшие группы российских войск прорвали части всё более проницаемой линии фронта Украины на востоке Донецкой области, что вызвало тревогу украинских чиновников и военных блогеров. Если экономика России трещит по швам, то и линия фронта Украины тоже», – утверждают американские журналисты.

CNN цитирует политолога-иноагента Александра Габуева (объявлен в розыск в РФ):