CNN не в восторге от пасхального перемирия: для ВСУ это будет «настоящим логистическим кошмаром»
CNN объявила пасхальное перемирие на Украине «доказательством российского цинизма» и построила собственную конспирологическую версию «настоящей стратегии внезапного объявления Россией перемирия».
«Если союзники Украины нуждались в еще одном доказательстве крайнего цинизма Москвы относительно мира, то заявление о «немедленном пасхальном перемирии» стало именно такой демонстрацией», – с порога заявляют авторы материала.
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Автор материала опасается, что Украина не выдержит испытания перемирием.
«На первый взгляд, заявление Путина в субботу может выглядеть жестом в сторону Трампа. Но из-за целого ряда практических проблем — еще до ее начала — это перемирие, скорее всего, станет инструментом в кремлевской пропаганде, призванным доказывать тезис о том, что Киев не хочет прекращения войны», говорится в материале.
CNN утверждает, что для ВСУ выполнение такого приказа о внезапном прекращении огня по инициативе Путина будет «настоящим логистическим кошмаром».
«Некоторые позиции на фронте могут в этот момент находиться в эпицентре ожесточенных боев. А перемирие подобного масштаба нуждается в тщательной подготовке и координации, на которую могут уйти дни», – опасается автор.
При этом, в материале заранее предполагается, что, несмотря на то, что перемирие «окажется редким поводом обеих сторон хотя бы кратковременно прекратить огонь», однако «гораздо вероятно, что каждая сторона использует хаос и нарушения, чтобы обвинить другого в ненадежности».
Из тональности материала складывается ощущение, что автор вообще не в восторге от самой идеи перемирия.
«Настоящее перемирие требует переговоров с противником и времени для подготовки. А поспешность, с которой это объявление сделано, выглядит как попытка успокоить Белый дом и подать хоть какой-то знак готовности к миру.
Это, вероятно, будет подыгрывать пророссийской риторике Трампа и может создать дополнительные трудности для Киева, обвиняемого в срыве «жеста доброй воли», за который это могут воспринять в Вашингтоне», – говорится в материале.
«В конце концов, это короткое, почти теоретическое, в основном риторическое и одностороннее перемирие в трехлетней войне, скорее, нанесет вред дипломатии в будущем, чем поможет ей», – категорично резюмирует CNN.
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