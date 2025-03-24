Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

New York Times опубликовала статью, основанную на нескольких разговорах с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в последние дни. Из материала можно понять сумму настроений главы британского правительства и его субьективных оценок, в частности, России.

Стармер, в частности, рассказал, какова главная миссия многонациональных «сил заверения», которые пытаются склепать на коленке Британия и Франция.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

«Я не доверяю Путину. — цитирует в этом контексте британского премьера New York Times. — Я уверен, что Путин постарается настоять, чтобы Украина после сделки была беззащитной, потому что это даст ему то, чего он хочет, а именно возможность зайти [на Украину] снова», – говорит он.

Отмечается, что настойчивое недоверие к Путину Стармера находится в активной противофазе мнению руководства США, транслируемого, в частности, недавним интервью спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа консервативному политкомментатору Такеру Карлсону.

В частности, Уиткофф в двух интервью на этой неделе сказал, что он Путину доверяет, в его стремление завоевать Европу не верит, а европейские лидеры, такие как Стармер, стремятся изображать из себя «Черчилля» ьез достаточных на то оснований

«Это прозвучало как еще одно свидетельство нарастающих противоречий между США при Трампе и их европейскими союзниками», – делает вывод New York Times.

Стармер в ответ сказал, что Британия не будет выбирать между США и Европой, и тоже вспомнил Черчилля.

«Многие люди призывают нас выбирать между США и Европой. Черчилль этого не делал. Эттли этого не делал. Было бы большой ошибкой, на мой взгляд, выбирать сейчас», — сказал Стармер.

Упомянутый им Клемент Эттли, лейборист как и Стармер, пришел к власти в Британии на первых выборах после Второй Мировой войны, которые Черчилль проиграл. Правительство Эттли активно участвовало в создании НАТО.

Примером подхода Стармера к «особым отношениям» с США при Трампе стало то, что он делал после скандала с Трампом во время визита Владимира Зеленского в США 28 февраля, после которого украинского лидера выгнали из Белого дома, пишет американская газета.

«В тот момент, сказал британский премьер, многие призывали его открыто поддержать Зеленского и осудить Трампа. «Я счел, что лучше поднять телефонную трубку, поговорить с обеими сторонами и попытаться примирить их», — цитирует Стармера New York Times.

Не ограничиваясь этим, Стармер отправил в Киев своего советника по национальной безопасности Джонатана Пауэлла, чтобы научить Зеленского, как наладить отношения с Трампом.