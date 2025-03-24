Британия боится воевать с Россией, но при этом постоянно разжигает войну на Украине.

Об этом барон Тилтон, член палаты лордов с 1991 года, британский экономист русско-еврейского происхождения Роберт Скидельски заявил в интервью адъюнкт-профессору юридического факультета и Центра Хакуби Киотского университета (Япония) Паскалю Лоттаз, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы должны проводить мирную политику, а не военную. Мы не можем проводить политику войны, потому что, если бы действительно хотели воевать, то просто пошли бы на опасную эскалацию. Потому что Россия, очевидно, намного сильнее Украины. Поэтому политика войны не имеет смысла. Я критикую британскую политику за то, что в каждом заявлении нашего правительства последние три года говорилось, что мы будем поддерживать Украину до тех пор, пока она не победит. Это всегда было ложью и неправдой. Они никогда не собирались этого делать. Это только подталкивало к продолжению войны», – сказал Скидельски.

Он считает, что американцы сейчас «выбросили на свалку эту политику, и теперь британцы пытаются вмешаться в мирный процесс, который они не начинали». Лорд уверен, что теперь все зависит от президентов РФ и США, а Украина должна принять их решения.