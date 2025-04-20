Через год Украина может потерять 6-8 областей – Бондаренко

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украина находится в столь плачевном положении, что если немедленно не согласится на мир, через год может потерять ещё несколько областей.

Об этом на канале «UkrLife» заявил украинский политолог Константин Бондаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Ситуация действительно является очень тяжелой для Украины. Говорить о том, что у Украины есть сейчас ресурсы для определенного перелома и контрнаступления, тоже не приходится. Что касается возможного наступления на Сумскую и Харьковскую области, это проистекает даже из заявлений российской стороны, которые звучат с марта прошлого года. Российская сторона говорила о том, что она хотела бы установить санитарную зону между Украиной и Российской Федерацией, которая была бы демилитаризированной зоной, чтобы избежать вот этих вылазок, которые наблюдались на протяжении последнего года в Курскую, Белгородскую области и так далее. Ну и, понятное дело, уменьшить количество обстрелов территории Российской Федерации. И с этой целью на территории Курской и Белгородской областей сосредоточена значительная часть войск Российской Федерации, которые в любой момент могут прийти на территорию Украины как дополнительные войска», – сказал Бондаренко.

Он подчеркнул, что если Украина не примет условия России сейчас, то через год может потерять намного больше.