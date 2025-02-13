«Через 20 лет мы поймём, что отказ от ЕС и НАТО был благом» – Карасев

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Многим украинцам могут не понравиться условия прекращения огня, однако через много лет до них дойдёт, что другого выбора у Украины не было.

Об этом в эфире видеоблога Politeka заявил политолог Вадим Карасев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Уже сказали, что Украину в НАТО не возьмут, и выхода на границы 1991 года не будет. Понятно, что если Америка не будет участвовать, то и Европа не будет, у неё нет таких возможностей. Да, это может быть неприятно, это разочарует многих сторонников евроинтеграции. Но это что, такая большая трагедия для государства?», – сказал политолог.