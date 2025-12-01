Россия должна продолжать СВО, включая как можно больше освобожденных земель в свой состав. При этом, не все жители этих территорий могут рассчитывать на российские паспорта – на вновь присоединенных территориях необходимо проводить жесткую фильтрацию и длительную интеграцию.

Об этом в эфире видеоблога «Книжный день» заявил бывший советник министра обороны Украины Алексей Селиванов, после переворота 2014 года переехавший в Луганск и воевавший там за ЛНР, а потом и в зоне СВО, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

