Чем больше земли вернем в Россию, тем меньше будет проблем, – участник СВО
Россия должна продолжать СВО, включая как можно больше освобожденных земель в свой состав. При этом, не все жители этих территорий могут рассчитывать на российские паспорта – на вновь присоединенных территориях необходимо проводить жесткую фильтрацию и длительную интеграцию.
Об этом в эфире видеоблога «Книжный день» заявил бывший советник министра обороны Украины Алексей Селиванов, после переворота 2014 года переехавший в Луганск и воевавший там за ЛНР, а потом и в зоне СВО, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Может быть, это неправильно, может быть, это больно, может быть, сейчас это очень тяжело для России, но реально решить вопрос можно только ликвидацией украинского государства, взятием как можно большей части его областей по варианту Херсонской и Запорожской непосредственно в состав России, работы с этими людьми, которые там захотят жить.
Это работа и по линии службы безопасности, и по линии воспитания, образования, интеграции и тому подобное – здесь можно расписывать массу разных вариантов. То есть постепенно, не так, как мы сразу выдавали в Мелитополе паспорта.
Возможно, в других регионах нужно делать не так всё быстро и не так всё открыто, а постепенно, проверяя этих людей, фильтруя этих людей… Все, кто против нас воюет, воевать против нас не будут. Часть просто уедет, как это происходило в том же Мелитополе, часть остается, а часть идет в ВСУ и против нас воюет. И чем больше территорий, включим состав России, в идеале все, тем меньше у нас будет потом проблем», – заявил Селиванов.
