Больше не реалити-шоу: На Украине готовятся «противостоять американскому империализму»

Традиционно симпатизирующее Украине французское издание

Le Monde публикует интервью с Артемом Чапаем, в прошлом украинским левым активистом, ныне представленным в качестве писателя, автора книги «Обычные люди не носят пулемёты», вот уже три года воюющего на фронте в составе ВСУ. Сегодня он рассказывает французам о своем отношении к происходящему, настроениях среди солдат и будущих перспективах Украины.

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«С линии фронта войны с Россией писатель делится смешанными чувствами, которые вызвали у него итоги выборов в США. Этот текст опубликован в рубрике Le Monde des livres, в рамках серии публикаций, где американские и европейские авторы размышляют о мировом переломе», – говорится в материале.

«Сколько себя помню, на Украине раз в четыре года крутилась одна и та же шутка про американские выборы. Двое крестьян чистят отхожее место. Или две старушки метут развалившуюся улицу в провинциальном городке. Или шахтёры из Донецка с отбойным молотком, чёрные от угольной пыли. Один говорит другому: «Всё решится в Пенсильвании». Или в Аризоне. Или во Флориде. Какой бы ни был тогда главный swing state», – вспоминает Чапай.

По его словам, самоирония этой шутки заключалась в том, что американские выборы казались украинцам тогда чем-то вроде захватывающего реалити-шоу. Сейчас же ситуация в корне поменялась.

«Мы обсуждали их без конца, но они никак не влияли на нашу повседневную жизнь. В 2024 году шутка про swing states уже не звучала. Как сказал мой друг детства: «Никогда ещё не было такого ощущения связи между тем, что происходит за океаном, и нашей личной судьбой». Все затаили дыхание. Даже украинские солдаты — хотя вслух мы это отрицали», – говорит он.

Украинец не скрывает своего негативного отношения к Трампу:

«Помню своё физическое отвращение. Знаете это чувство, когда будто бы что-то вытягивает ваши внутренности. Боль в груди. Это похоже на то, что ощущаешь во время российской бомбардировки в первые недели. (К обстрелам, кстати, привыкаешь. Можно даже спать спокойно. Точнее, фаталистично.)», – говорит Артем Чапай.

Конечно, не все на Украине отреагировали одинаково, признает он.

«У моего друга есть близкий родственник. Мужчина около тридцати. Самый подходящий возраст для так называемой «всеобщей мобилизации», которая на деле избирательна. С начала конфликта этот человек провёл более тысячи дней, не выходя из дома в нашем родном городе. Более тысячи дней добровольного домашнего заключения — представьте себе. Все помнят, как Трамп обещал остановить «русско-украинскую войну» на следующий день после выборов. Так что, когда были объявлены итоги, этот затворник принялся плясать от радости в своей гостиной. Ю-ху! Больше не надо бояться мобилизации!», – добавляет он.

Интересно, что собеседник Le Monde смог передать словами впечатляющую картину происходящего в стране на фоне мобилизации:

«Несмотря на военное положение, военкомы не имеют права заходить в квартиры. Документы проверяют только в общественных местах. Демократия — понимаете ли. Поэтому, как и многие другие, родственник моего знакомого почти три года прячется. Его мать приносит ему еду, выносит мусор, стрижёт волосы. В больших городах за такие услуги можно платить. Также существуют специальные услуги — в том числе сексуальные — для мужчин, которые боятся выйти из дома. Проститутка может приехать к нему, но за охранника, сидящего в машине, нужно доплатить», – рассказывает он.

При этом, Чапай говорит, что не испытывает к таким «уклонистам» негатива:

«Нет, я не осуждаю. Как можно осуждать человека, который буквально пытается выжить?», – признается он. Добавляя, что «Теперь он снова под домашним арестом. Только на этот раз — депрессивным. Конца этому ужасу не видно».

По словам писателя, самой заметной украинской реакцией на победу Трампа стала новая волна чёрного юмора. Началась «золотая эпоха чёрной комедии».

«Теперь, в 2025 году, некоторые, включая меня, до сих пор надеются, что ошибаются. А вдруг Трамп, на самом деле, не стал на сторону Путина? А вдруг он втайне выкручивает ему руки куда жёстче, чем делает это с Зеленским на публике? Мы насторожены, когда Трамп говорит о «совместном управлении активами» с Путиным на Украине. Это навевает воспоминания о позорном разделе Польши между империями в конце XVIII века. Такой грубый и архаичный колониализм невозможен в XXI веке, правда? Но ведь и незаконное вторжение в Европе казалось невозможным до 2022 года, правда?», – сетует он.

Писатель вербализирует растущие в украинском обществе антиамериканские настроения:

«То, что мы наблюдаем сейчас, — это именно то, к чему мы готовились. Возможно, придётся сражаться не против одного империализма, а сразу против двух. Мы стараемся показать силу, убеждаем себя, что готовы», – прогнозирует Артем Чапай.

В целом собеседник французской газеты пессимистичен:

«Украинские солдаты всё ещё держатся изо всех сил. Тем временем ведутся секретные переговоры. Лично я больше не верю в справедливый мир. Но, может быть, нам хотя бы удастся добиться соглашения, которое гарантирует, что Путин не нападёт снова? Как сказал Трамп: «Может, получится, может, нет. Но шансы хорошие». Именно так работают казино.

Завершает свои размышления Чапай киноаналогиями.