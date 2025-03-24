Блогер Алексей Столяров доставил гумпомощь от фонда «Орион» детям ДНР

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Блогер и телеведущий Алексей Столяров возглавил гуманитарную миссию под эгидой Фонда «Орион» и доставил адресную помощь жителям ДНР. Для 200 семей, подопечных организации «Мир детства», привезли бытовую технику, постельное белье, детские средства личной гигиены, канцелярские товары, спортивный инвентарь, настольные игры, детские велосипеды и самокаты.

В выходной день в Донецке в спортивных соревнованиях вместе со Столяровым приняли участие ребята из Донецка и ближайших городов республики. Это дети с ограниченными возможностями здоровья, пострадавшие в ходе боевых действий или лишившиеся родителей.

«Это веселые старты для наших маленьких жителей, которые все эти долгие годы были обездолены» – рассказал Дмитрий Мельников, учредитель некоммерческой организации «Мир детства».

После соревнования участники получили подарки: велосипеды, самокаты, спортивный инвентарь и настольные игры. Подарки получат и другие семьи, которые не смогли приехать на праздник.

«Очень многие люди подходили к нам и говорили: «Да, мы надеемся, что вы еще приедете!». Обязательно приедем, и каждому обещаю, что и лично я буду приезжать, и мы их не оставим» – пообещал Столяров.

«Орион» – фонд, деятельность которого направлена на поддержку жителей новых регионов и тех, кто вносит вклад в развитие и безопасность субъектов.

Основные направления работы – гуманитарка, протезирование и реабилитации для бойцов СВО, сбор крови, помощь детским домам и интернатам, госпиталям и больницам современным оборудованием, строительство спортивных и детских площадок.

Инициативы Фонда поддерживают известные деятели. Попечительский Совет «Ориона» возглавляет Ксения Шойгу. В него также входят: актер Иван Охлобыстин, артист и депутат Госдумы Дмитрий Певцов, гроссмейстер Сергей Карякин и т.п.