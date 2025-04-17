Белый дом считает Зеленского чирлидером, которому дали помахать пипидастром

Президент Украины Владимир Зеленский показательно приказал продлить военное положение в пику Белому дому.

Об этом в эфире видеоблога признанного иноагентом пропагандиста Александра Шелеста заявил эмигрировавший из Украины политолог Константин Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вводит новое военное положение в пику Трампу, что вот – посмотрите, мы не согласны с остановкой войны, мы демонстрируем, что никакой остановки войны не будет. Понятное дело, что это вызвало достаточно серьезный резонанс в Соединенных Штатах. Мое вчерашнее общение с некоторыми лицами из Соединенных Штатов, влияющими на принятие решений, показывает, что там достаточно остро относятся к подобного рода демаршам.

И как было сказано, что это второй после февральского демарш Зеленского. Я думаю, что чем больше Зеленский делает подобного рода выступлений, чем больше он демонстрирует свое отношение к Трампу и его команде, тем, очевидно, он больше усугубляет свое личное положение. Пока этого усугубления не видно, но дело в том, что, опять же это не мои слова, это слова американцев, – Зеленскому кто-то внушил что он игрок высшей лиги, а на самом деле он член команды чирлидеров, которому дали возможность помахать пипидастрами», – заявил Бондаренко.