Антироссийский «Рамштайн» исчерпал себя, выскребают уже последние крохи – эксперт

Анатолий Лапин.  
05.06.2025 14:16
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен


Без США Запад оказался неспособным оказывать масштабную поддержку Украине, а потому теперь размазывают помощь на длительный период.

Об этом в эфире видеоблога иноагента Александра Шелеста заявил эмигрировавший из Украины политолог Константин Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Без США Запад оказался неспособным оказывать масштабную поддержку Украине, а потому теперь размазывают помощь...

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«Абсолютно не густо, запасы исчерпываются у самих европейских государств. Более того – все то, что сейчас озвучено, те или иные цифры будут размазаны по месяцам и иногда годам, некоторые будут носить отдаленный характер… Что касается помощи до дронам – да, война переходит в стадию, когда это война дронов фактически, но и Россия нарастила сейчас производство дронов, да и Шойгу сейчас встречался снова с Ким Чен Ыном. На самом деле, и у России есть, с кем кооперироваться по поводу увеличения производства военной продукции. Хотя там сейчас маховик производства военной продукции запущен на полную мощность…

Можно сказать, что «Рамштайн» себя постепенно исчерпывает, уже фактически пытаются выскрести крохи, которые Украине могут помочь. Украине обещали европейские государства, что они полностью заменят собой Соединенные Штаты, потом британский премьер сказал, что нет, все-таки мы собой полностью не сможем заменить. И сейчас мы видим, что «Рамштайн» просто показывает, что да, действительно, не могут они полностью компенсировать те возможности, которые предоставляли Соединенные Штаты», – заявил Бондаренко.

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