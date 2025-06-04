Американский вояж Ермака: сегодня украинцы соберут сенаторов США – лоббировать санкции против РФ

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Союзники Зеленского в эти дни посещают Конгресс CША, чтобы пролоббировать принятие законопроекта о санкциях против России, – пишет Politico.

По данным инсайдеров издания в Вашингтоне, сегодня украинская делегация во главе с главой Офиса Зеленского Андреем Ермаком.

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Произойдет это тогда, когда законодатели будут рассматривать законопроект о масштабных санкциях, направленных против России и ее крупнейших потребителей энергоносителей — Китая и Индии.

Сенатор Ричард Блюменталь (демократ от Коннектикута) заявил в интервью, что организовал встречу с сенатором Линдси Грэмом (республиканец от Южной Каролины), и отметил, что все 100 сенаторов были приглашены на закрытое заседание.

«Это поворотный момент для Украины и решающее время для Сената по этому законопроекту», — сказал Блюменталь, отметив, что у законопроекта теперь 82 соавтора, поровну разделенных между демократами и республиканцами.

По его словам, в состав делегации входит Андрей Ермак, главный советник Владимира Зеленского. Вместе с Ермаком путешествует заместитель министра обороны Украины Сергей Боев.

Пакет санкций от Блюменталя и Грэма призван усилить давление на военную экономику России, нацелившись на страны, покупающие нефть и газ. По словам Блюменталя, этот шаг может «изменить правила игры».

Он также указал на недавние атаки беспилотников дальнего радиуса действия в глубине России — получившие название «Операция «Паутина» — как на доказательство гибкости и решимости Украины. Эти удары, по его словам, противоречат «ложному нарративу о том, что Украина проигрывает войну» и могут изменить ход событий в Вашингтоне в пользу увеличения помощи Украине.

«Они могут наносить удары по авиабазам в 4000 милях от Украины; они могут наносить удары где угодно», — сказал Блюменталь. «По мастерству и дерзости этих атак они будут в одном ряду с налетом США на Усаму бен Ладена и израильской операцией по пейджерам Хезболлы в Ливане, как одно из величайших военных достижений последних лет».

Блюменталь заявил, что Белый дом по-прежнему не решается поддержать законопроект о санкциях, но ситуация на поле боя может повлиять на президента Дональда Трампа и скептически настроенных законодателей.