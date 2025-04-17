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В США больше не опасаются российской пропаганды. Как сообщил госсекретарь Рубио в бывшем Твиттере, Госдеп США ликвидировал свой «Центр по противодействию зарубежной дезинформации»

Все эти годы упомянутый Центр занимался докладами о якобы идущей из России дезинформации и обвинениями в адрес американцев за «участие в пропаганде» и «распространении дезинформации».

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Также Белый дом исключил информагентства Reuters и Bloomberg News из малого президентского пула, который освещает президента Дональда Трампа, поскольку он стремится усилить контроль над тем, кто будет задавать ему вопросы и комментировать его заявления в режиме реального времени.

Это решение было принято после того, как администрация Трампа на прошлой неделе проиграла судебный иск, поданный другой телеграфной службой, Associated Press, в связи с ее более ранним исключением из пула журналистов.

Пул обычно состоит примерно из 10 информационных агентств, которые следят за президентом, куда бы он ни направлялся, будь то встреча в Овальном кабинете, где он делает заявления или отвечает на вопросы, или поездки внутри страны или за границу.

Согласно новой политике, телеграфные службы утратят свое привычное место в общем списке и вместо этого станут частью более масштабной ротации примерно с 30 другими газетами и печатными изданиями. Учитывая их миссию по предоставлению информации в режиме реального времени другим новостным организациям и читателям, телеграфные службы, как правило, ежедневно освещают президента и Белый дом более подробно, чем большинство других средств массовой информации.

Другие СМИ, в частности местные новостные организации, которые не представлены в Вашингтоне, полагаются на телеграфные каналы для получения актуальных репортажей, видео- и аудиозаписей. Таким образом, у Трампа хотят разбить эту монополию и меньше зависеть от нескольких враждебных новой администрации СМИ.

Представитель Reuters заявил, что ограничение доступа к президенту «угрожает принципам демократии» и «мешает обеспечению независимого и точного освещения» его действий.

“Мы глубоко разочарованы тем, что администрация решила ограничить доступ ко всем телеграфным службам, чьи быстрые и точные репортажи Белый дом информирует миллиарды людей каждый божий день, вместо того, чтобы вернуть Associated Press в пул телеграфных сообщений”, – заявила пресс-секретарь Reuters Лорен Истон.

После отлучения AP пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт заявила, что ее команда определит, “кто получит очень привилегированный и ограниченный доступ в такие помещения, как Air Force One и Овальный кабинет”.

До этого эти места определялись Ассоциацией корреспондентов Белого дома, организацией, состоящей из журналистов, освещающих Белый дом и президента.

Согласно новым правилам, предоставленным Reuters официальным лицом Белого дома во вторник, Ливитт будет иметь право по своему усмотрению определять членов пула на ежедневной основе, «чтобы гарантировать, что послание президента достигнет целевой аудитории и что средства массовой информации, обладающие соответствующими знаниями в данной области, будут присутствовать по мере необходимости».

Чиновник сказал, что СМИ будут иметь право быть включенными в пул “независимо от точки зрения, выраженной тем или иным изданием по существу”.

На прошлой неделе федеральный судья в Вашингтоне распорядился, чтобы администрация разрешила журналистам AP посещать мероприятия, открытые для аналогичных новостных организаций, в Овальном кабинете и на телеканале Air Force One, а также в более просторных помещениях в Белом доме, пока продолжается судебный процесс.

Судья постановил, что Белый дом Трампа принял ответные меры против AP за редакторский выбор, нарушающий защиту свободы слова в соответствии с Конституцией США. Белый дом обжалует это решение.