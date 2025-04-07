Американские пошлины толкают Европу к России – Карасев
Пошлины, которые были недавно введены администрацией Дональда Трампа в отношении ряда государств, бьют по экономике Евросоюза. Это приведет к тому, что странам ЕС будет не до помощи Украине.
Об этом в эфире видеоблога UkrLife заявил политолог Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Вся Европа там 25% и больше, ну, по видам еще номенклатуры определённые. Европе будет не до этого сейчас, им надо будет думать, что делать, как перестраивать рынки, как закрывать рынки, как производить, куда производить, где искать новые рынки сбыта. Издержки повышаются производственные. Они и так повысились, потому что они лишились дешёвых энергоресурсов из России. А теперь они ещё повысятся, потому что высокие тарифы. Вы продадите, но по высокой цене, если купят, это налог на продажу…
Поэтому Европа может еще обратиться к России и восстановить энергетическое сотрудничество, чтобы получать более дешевые энергоресурсы. Найти надо мир, сделка нужна тоже, а все это – способы дипломатического давления», – заявил Карасев.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: