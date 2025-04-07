Американские пошлины толкают Европу к России – Карасев

Пошлины, которые были недавно введены администрацией Дональда Трампа в отношении ряда государств, бьют по экономике Евросоюза. Это приведет к тому, что странам ЕС будет не до помощи Украине.

Об этом в эфире видеоблога UkrLife заявил политолог Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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