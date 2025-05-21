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Сотрудники так называемой «косовской полиции» вломились и совершили обыск в офисе «Красного креста Косово и Метохии» на озере Газиводе в муниципалитете Зубин-Поток.

За несколько дней до рейда сепаратистское Kosovo Press писало, что в здании расположена террористическая база, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Боевики «косовской полиции» вломились в здание «Красного креста Косово и Метохии», которое является частью сербского отделения этой организации – филиала международного «Красного креста». Они выгнали наружу всех сотрудников, включая местного охранника.

«Процедура заключается в том, что полиция совместно с должностными лицами компании по водоснабжению «Ибар Лепенац» осматривает объект, чтобы определить, есть ли там что-либо, представляющее интерес для полиции. На месте ничего подозрительного обнаружено не было, и на этом наша работа завершена», – неуклюже объяснил порталу KosovoOnline действия своих сотрудников заместитель командующего «косовской полицией» в Северном регионе Ветон Эльшани.

«Красный крест Косово и Метохии» проводит акции добровольной сдачи крови для нужд Клинического больничного центра в сербском анклаве Северная Митровица, а также для Клинического больничного центра сербского анклава Грачаница и Центра здоровья в сербском анклаве в Пасьяне. Также организация предоставляет услуги по обучению действиям в условиях стихийных бедствий, занимается гуманитарной деятельностью.

Тем не менее, несколько дней назад агентство Kosovo Press» напомнило, что раньше в здании «Красного Креста» располагался Центр экологии и развития спорта, который открывал президент Сербии Александр Вучич. Ресурс утверждал, что «за этим невинным названием скрываются пункт наблюдения, склад оружия и база для террористической деятельности».

Председатель Комитета по делам Косово и Метохии Даниела Николич отметила, что объект, который подвергся террористическому нападению со стороны «косовской полиции», использовался для обучения детей, проведения семинаров, курсов, тренингов в области распространения, психосоциальной помощи, оказания первой помощи и спасения людей, а также для проведения спортивных мероприятий, соревнований и размещения туристов и спортсменов.