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Требования Белого дома к Европе закупить американский СПГ на 350 млрд долларов «входит в клинч» с идеей той же администрации получить контроль за не взорванной веткой «Северного потока».

Об этом эксперт Берлинского центра Карнеги (нежелательная в РФ организация) иноагент Сергей Вакуленко заявил в интервью иноагенту Маргарите Лютовой, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сколько-то дополнительного СПГ и Америка, и Дональд Трамп, конечно, хотели бы в Европу продать, безусловно. Но тут возникает коллизия с интересными новостями по поводу «Северного потока-2». Был такой сюжет, что администрация Трампа за свои услуги по организации переговоров между Украиной и Россией хочет получить драфт документа по пользованию украинскими природными ресурсами. Вопрос, а что можно взять с России. Первая логика – это «Северный поток -2». Благо им занимался американский инвестор, являющийся донором Республиканской партии, Стивен Линч. Была мысль присоединиться к этому интересному проекту, чтоб это уже был не проект одиночки-банкира, а более государственную тему создать», – сказал Ввакуленко.

Он выразил сомнения в том, что США способны продать Европе СПГ на 350 млрд долларов, не повредив собственному химпрому. С другой стороны, транзит российского газа на принесет им такой прибыли.

«Любая выручка, которую США могут получить за транзит газа по «Северному потоку-2» будет в разы меньше того, что США могли бы выручить от продажи газа, который заместит «Северный поток», если это когда-нибудь реализуется», – сказал Вакуленко.

При этом он отметил, что Германия «все благосклоннее относится к идее возобновления поставок российских энергоносителей».