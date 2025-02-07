Житель Севастополя переводил из Испании деньги на дроны ВСУ – получил 12 лет колонии

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

12 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима получил 49-летний Роман Григорян из Севастополя. Он признан виновным по ст. 275 УК РФ (государственная измена), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«В суде установлено, что в 2023 году Григорян вместе со своей семьей переехал из Севастополя в Испанию. Проживая там, он нашел в интернет-мессенджере финансовые проекты для сбора денежных средств на закупку безэкипажных морских дронов, беспилотных летательных аппаратов и бронированных средств. В период с августа 2023 по февраль 2024 года мужчина переводил на их счета денежные средства для целевого обеспечения текущих нужд вооруженных сил Украины. Таким образом, Григорян оказывал финансовую помощь иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации», – говорится в сообщении прокуратуры.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

В 2024 году мужчина вернулся в Севастополь, чтобы продать здесь свое имущество, и был задержан ФСБ.

Григорян был «сторонником украинской националистической идеологии и противником СВО», уточнили в спецслужбе.

Суд признал Григоряна виновным по статье «Государственная измена в форме оказания финансовой помощи иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации».